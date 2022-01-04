Türkiye Son dakika: İBB'ye açılan soruşturmayla ilgili açıklama! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika: İBB'ye açılan soruşturmayla ilgili açıklama! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Türkiye

Son dakika: İBB'ye açılan soruşturmayla ilgili açıklama! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturma ile ilgili olarak açıklama yaptı. Çataklı, '8 kişilik bir heyet var söz konusu olan. Bunlar olayın ciddiyeti ile bağdaşmayan olaylar. Yapılan işlemler hukuka tümüyle uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var.' dedi. Öte yanda, 2021 yılında bin 140 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Çataklı, 'Şu anda PKK dağlarda 156’nın altına düşmüş durumda.' dedi.

04 Ocak 2022, Salı 11:19 Son Güncelleme:
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Çataklı’nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

2022 yılını afetlere karşı tatbikat yılı olarak ilan ettik. Bu yılki afetlerde 16 bin 490 personel görev aldı. Afetlerle anında müdahale önemli, afet risklerini azaltmak da önemli. Afet risk azaltma planlarını tamamladık. Doğa olaylarını afete dönüşmesini engellemek temel önceliğimiz olacak.

2021 tüm Terör örgütleri için hüsran yılı oldu. Tüm terör örgütleri 2021 yılını mumla arayacak. Artık boş hayallerin peşinden koşmayı bıraksınlar. FETÖ, 15 Temmuz'da kalkıştı ama başaramadi. Hapishanedeki üyelerini veya sağda solda kalmış birkaç sempatizanı hala boş hayallerle avutuyorlar ama tablo ortada. Fırsatını bulan, bir alttakinin üstüne basıp kaçmaya çalışıyor.



'YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 156’NIN ALTINA İNMİŞTİR'

Şu anda PKK dağlarda 156’nın altına düşmüş durumda. 2021 yılında bin 140 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84’ü, sözde üst düzey terörist olup, bunların 11’i kırmızı, 2’si mavi, 5’i yeşil, 24’ü turuncu, 35’i de gri listedeki teröristlerdir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809’u pkk/kck, 320’si deaş/htş, 11’i sol terör örgütü mensubudur.

İBB'YE SORUŞTURMA

8 kişilik bir heyet var söz konusu olan. Bunlar olayın ciddiyeti ile bağdaşmayan olaylar. Yapılan işlemler hukuka tümüyle uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var.

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