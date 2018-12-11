Son dakika! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'dan sefer iptalleri geldi.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
08:30 / Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy