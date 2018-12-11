Son dakika! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'dan sefer iptalleri geldi.

11 Aralık 2018, Salı 08:18 Son Güncelleme:
A A
Son dakika! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO

08:30 / Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.