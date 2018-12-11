BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO

08:30 / Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



