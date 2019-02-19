31 Mart seçimleri öncesi aday listeleri netleşiyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Şahin'in adı Saadet Partisi'nin YSK'ya verdiği kesin listede yer aldı.

İYİ PARTİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

İdris Naim Şahin'in adı daha önce İYİ Parti ile anılmıştı. Ancak iki taraf görüşmelerin ardından adaylık noktasında uzlaşma sağlayamamıştı.

17:00'YE KADAR BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

Partiler bugün saat 17.00'ye kadar adaylarını belirleyerek YSK'ya teslim etmek zorunda.



