Son dakika: İETT otobüsü Beşiktaş'ta kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralı.
21 Nisan 2021, Çarşamba 09:03 Son Güncelleme:
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Kaza Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte meydana geldi. Çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. Feci kazada araçtaki yolculardan biri öldü, biri ise yaralandı.
Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
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