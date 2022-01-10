Türkiye Son dakika: İETT otobüsü Ümraniye'de kaza yaptı!

Son dakika: İETT otobüsü Ümraniye'de kaza yaptı!

Türkiye

Son dakika: İETT otobüsü Ümraniye'de kaza yaptı!

İETT otobüsü İstanbul Ümraniye’de virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı daha sonra bir iş yerinin duvarına çarptı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 13:26 Son Güncelleme:
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Kaza saat 08.30 sıralarında Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde bulunan yolcularla ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak önce yol kenarındaki kaldırıma çıktı ardından bir iş yerinin duvarına çarptı.

Bir yolcunun beklediği durağa metreler kala meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken İETT otobüsünde ve iş yerinin duvarında hasar meydana geldi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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