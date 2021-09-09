Türkiye Son dakika... İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Son dakika... İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Türkiye

Son dakika... İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberine göre, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

09 Eylül 2021, Perşembe 20:44 Son Güncelleme:
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Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobille Onur Erkan'ın kullandığı otomobil, Kaman-Karakeçili kara yolu İğdebeli kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

KAZADA CAN KAYBI 6’YA ÇIKTI

Kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan ikincisi de yaşamını yitirdi. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan kişi ile kazada toplam can kaybı sayısı 6’ya çıktı.

Burak CAN/KIRIKKALE (DHA)

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