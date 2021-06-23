Son dakika: İkinci Berlin Konferansı başladı! Libya konuşulacak

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı. Berlin Konferansında konuşan Libya Başbakanı Dibeybe, "Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı nedeniyle istikrarsız durumda." dedi.

Libya Başbakanı Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler olduğunu söyledi.



