Türkiye Son dakika: İlginç yöntem! Gelinliğin içinden çıktı

Son dakika: İlginç yöntem! Gelinliğin içinden çıktı

Türkiye

Son dakika: İlginç yöntem! Gelinliğin içinden çıktı

İstanbul 15 Temmuz Otogarı Güven Timleri Şube Müdürlüğü, İstanbul’a uyuşturucu sokmaya çalışan zehir kuryelerini tek tek tespit etti. Biri uyuşturucuyu pişmaniyenin içine saklarken diğeri de gelinliğe sardı.

15 Eylül 2021, Çarşamba 09:56 Son Güncelleme:
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İstanbul’a uyuşturucu sokmaya çalışan zehir kuryeleri ilginç yöntemlere başvurdu. Biri uyuşturucuyu pişmaniyenin içine saklarken diğeri de gelinliğe sardı. Ancak iki şüpheli de otogarda görev yapan güven timlerinin dikkatinden kaçamadı.

İstanbul 15 Temmuz Otogarı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında adeta göz hapsinde tutuluyor. Şüpheli kişiler tek tek tespit ediliyor. Üstleri çantaları didik didik aranıyor.

GELİNLİK VE PİŞMANİ İÇİNDE UYUŞTURUCU SOKMA DENEMELERİ

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Alper Öztürk’ün özel haberine göre; otogar içerisinde risk analiz çalışması yapan güven timleri şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi belirledi.

İzlemeye alınan şüpheli ardından durdurularak üst araması yapıldı, çantasında bulunan gelinlik polisin dikkatini çekti. Şüpheli şahıs düğünü için aldığını söyledi. Ancak polis ekipleri gelinliği açınca gerçek ortaya çıktı. Gelinliğin iç kısmına sarılı halde uyuşturucu madde buldu. Şüpheli ise gözaltına alındı

Güven Timleri tarafından durdurulan bir kişiye daha üst araması yapıldı. Bu kez pişmaniye paketinin içinden uyuşturucu çıktı.

Polisin dikkati sayesinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor


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