İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39’u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi, 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposu imha edildi." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ( PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen EREN operasyonlarında; 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan, ilkbahar-yaz dönemi ayağı başarıyla tamamlandı.

İlkbahar yaz döneminde; 9.630 terör operasyonu planlanmasına rağmen 10.850 operasyon icra edilerek yüzde 113 gerçekleştirme oranı sağlandı.

Operasyonlarda;

4’ü kırmızı,

1’i mavi,

2’si yeşil,

10’u turuncu,

17’si gri,

5’i renk kategorisinde yer almayan

39 sözde üst düzey olmak üzere toplam

127 terörist etkisiz hale getirildi. 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposunda, 242 Mayın/EYP, 271 silah, 258 el bombası, 632 tüp ve 13 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Önümüzdeki dönemde de terörle mücadele harekâtına İNANÇLI, İNATÇI ve KARARLI bir ruhla devam edilecek.



