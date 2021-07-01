Türkiye Son dakika: İnanılmaz olay! İstediği böreği alamayınca satırla dehşet saçtı

Son dakika: İnanılmaz olay! İstediği böreği alamayınca satırla dehşet saçtı

Türkiye

Son dakika: İnanılmaz olay! İstediği böreği alamayınca satırla dehşet saçtı

Son dakika haberi...İzmir'in Karabağlar ilçesinde, börekçiye gelen Murat Ç. isimli kişi kıymalı böreğin kalmadığı cevabını alınca satırla saldırdı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 14:22 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, İzmir Karabağlar Çalıkuşu Mahallesi'nde bir börek fırınına gelen Murat Ç. (41) börek almak istedi. Tezgahta görevli Özge G'nin (20) kıymalı böreğin kalmadığını söylemesi üzerine tepki gösteren Murat Ç, dükkandan ayrıldı.



Bir süre sonra elinde satırla börekçiye giren ve satırı çevreye savurarak iş yerine zarar veren Murat Ç, yiyecek bir şeyler isteyip parasını ödedikten sonra uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan iş yeri sorumlusu Özgür Kaçmaz (23), şüphelinin her zaman gelen bir müşterileri olduğunu, yaşananlara anlam veremediklerini belirtti.


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