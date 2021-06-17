Dünya Son dakika: İnternet sitelerinde kesinti

Son dakika: İnternet sitelerinde kesinti

Dünya

Son dakika: İnternet sitelerinde kesinti

Son dakika haberi...ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines ve Delta Air Lines'ın internet sitelerinde kesinti yaşandı. Haziran başında da dünya genelinde web sitelerine erişimde sıkıntı yaşanmıştı.

17 Haziran 2021, Perşembe 09:27 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Downdetector, ABD hava yolu şirketlerinin web sitelerinde ve Avustralya bankalarında da çevrimiçi kesintiler bildirdi. Haziran başında dünya genelinde milyonlarca kullanıcı web sayfalarına erişmeye çalışırken sorunlar yaşadıkları biliniyordu.

Downdetector ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri ile Avustralya bankalarında çevrimiçi kesintiler olduğunu duyurdu. 

ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines ve Delta Air Lines'ın internet sitelerinin kesintiye uğradığını duyurdu.

Downdetector'a göre, binden fazla kullanıcı Southwest Airlines'ta 400'den fazla kullanıcı Delta Air Lines için ve diğer havayolu şirketlerinde ise 300'den fazla kullanıcı sorunu raporladı. Southwest, çarşamba günü yaklaşık 300 uçuşu iptal etti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA DA YAŞANMIŞTI

 Haziran başında dünya genelinde milyonlarca kullanıcı web sayfalarına erişmeye çalışırken sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Downdetector.com’a göre, yaklaşık 21.000 Reddit kullanıcısı sosyal medya platformuyla ilgili sorunlar bildirirken, 2.000’den fazla kullanıcı Amazon ile ilgili sorunlar yaşardığını bildirmişti.

Financial Times, Guardian, New York Times ve Bloomberg News gibi haber kuruluşlarının web siteleri de kesintilerden etkilenmişti. 


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