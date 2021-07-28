Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!" denildi.



