Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Son dakika haberi...MSB, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 15:57 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!" denildi.