Türkiye Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Türkiye

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi...MSB, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 15:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!" denildi.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Dönek' ya da 'liboş'
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Ölümlü kazaları azaltan otoyollar
Hakan Çelik
Murat Çelik
Asla yalnız yürümeyeceksiniz
Murat Çelik
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Aşı olmamak kul hakkı' Vali Ayhan uyardı