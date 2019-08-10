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Son dakika! Irak'ın kuzeyinde teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

10 Ağustos 2019, Cumartesi 10:52 Son Güncelleme:
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Son dakika! Irak'ın kuzeyinde teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatlarında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA

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