Dünya Son dakika! Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 roketle saldırı!

Son dakika! Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 roketle saldırı!

Dünya

Son dakika! Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 roketle saldırı!

Son dakika haberine göre Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendi.

03 Mart 2021, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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Irak’ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haberi duyuran Irak resmi ajansı, saldırının kim tarafından düzenlendiği ve zarar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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