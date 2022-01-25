Türkiye Son dakika: İş insanı otelde çıplak halde ölü bulundu! Yanındaki genç kadın ise...

Son dakika: İş insanı otelde çıplak halde ölü bulundu! Yanındaki genç kadın ise...

Türkiye

Son dakika: İş insanı otelde çıplak halde ölü bulundu! Yanındaki genç kadın ise...

Elektrik mühendisi, evli ve 2 çocuklu iş adamı Koral Kanca, Beşiktaş'taki lüks bir otelde çıplak vaziyette ölü bulundu. Olayın yaşandığı gece Kanca'nın yanında olan ve otelin resepsiyon görevlisini arayan kadının ise otelden ayrıldığı belirlendi.

25 Ocak 2022, Salı 10:10 Son Güncelleme:
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Özel bir üniversitenin Kanada direktörü olan iş adamı Koral Kanca (55), Beşiktaş'taki bir otel odasında ölü bulundu. 16 Ocak günü otele giriş yapan Kanca'nın 21 Ocak'ta odasına bir kadının girdiği ve kadının ilerleyen saatlerdeki ihbarı sonrası iş adamının odada çıplak bir vaziyette öldüğü belirlendi. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, iş adamının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇIPLAK VE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Özel bir üniversitenin Kanada direktörü ve Elektrik mühendisi olan iş adamı Koral Kanca, 16 Ocak günü Kanada'dan İstanbul'a geldi. Evli ve iki çocuklu olan Kacna, Beşiktaş'taki lüks bir otelde konaklamaya başladı. 55 yaşındaki iş adamının yanına 20 Ocak akşamı genç bir kadın geldi. Kanca'nın konakladığı süite çıkan kadın, gecenin ilerleyen saatlerinde otelin resepsiyon görevlisini aradı. İş adamının fenalaştığını söyleyen kadının araması sonrası otel görevlileri odaya giriş yaptı. İddiaya göre odada çıplak ve yatakta hareketsiz yatan Kanca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KADIN OTELDEN AYRILMIŞ

Otele giriş yapan Kanca'nın kimliği otel görevlileri tarafından teşhis edildi. Kanca'nın yanına gelen kadının, görevlileri aradıktan bir süre sonra otelden ayrıldığı belirlendi. Kanca'nın daha önceki tarihlerde otelde birden fazla kez konakladığı belirlendi. Kanca'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kanca, geçtiğimiz gün Trabzon Dernekpazarı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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