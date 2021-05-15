Türkiye Son dakika: İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Masada İsrail ve Filistin var
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Son dakika: İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Masada İsrail ve Filistin var

Türkiye

Son dakika: İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Masada İsrail ve Filistin var

Son dakika haberine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle olağanüstü toplanıyor. İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması...

15 Mayıs 2021, Cumartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin 16 Mayıs'ta videokonferans yöntemiyle olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir." denildi.


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