Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin 16 Mayıs'ta videokonferans yöntemiyle olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir." denildi.



