Dünya Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi

Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi

Dünya

Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenledi.

24 Ağustos 2021, Salı 01:22 Son Güncelleme:
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait 3 noktayı hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AA

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