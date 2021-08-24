AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait 3 noktayı hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AA