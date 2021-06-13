Dünya Son dakika: İsrail'de Netanyahu dönemi resmen sona erdi

Son dakika: İsrail'de Netanyahu dönemi resmen sona erdi

Dünya

Son dakika: İsrail'de Netanyahu dönemi resmen sona erdi

Son dakika haberine göre, İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi.

13 Haziran 2021, Pazar 21:04 Son Güncelleme:
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İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı oldu. Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylaması öncesi Meclis'te yeni başkanın seçilmesi için oylama yapıldı.

Meclis Başbakanlığı için, Netanyahu'nun öncülük ettiği blokta yer alan partilerden Şas Partisi milletvekili Yaakov Margi ve Netanyahu karşıtı blokta yer alan Gelecek Var Partisi milletvekili Levy yarıştı.

Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.

Büyük ihtimalle başbakanlık koltuğunu kaybetmesi beklenen Netanyahu, son gelişmeyle de yeni bir yenilgi aldı.

Levy'den önce Meclis Başkanlığını Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Yariv Levin yürütüyordu.

AA

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