Türkiye Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda yangın! Alevler 5 katlı binaya sıçradı

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda yangın! Alevler 5 katlı binaya sıçradı

Türkiye

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda yangın! Alevler 5 katlı binaya sıçradı

Son dakika haberine göre, İstanbul Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda halı yıkama fabrikasında yangın çıktı. 5 katlı binaya sıçrayan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

02 Haziran 2021, Çarşamba 08:44 Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.




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