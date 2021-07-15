Türkiye Son dakika: İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: Saygı seyri yapıldı!

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: Saygı seyri yapıldı!

Türkiye

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: Saygı seyri yapıldı!

15 Temmuz dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda deniz araçlarıyla 'İstanbul Boğazı'nda saygı seyri' düzenledi. Şehit ve gaziler anısına düzenlenen 'saygı seyri' vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 15:45 Son Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gaziler anısına deniz araçlarıyla "İstanbul Boğazı'nda saygı seyri" düzenledi.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit ve gaziler anısına İstanbul Boğazı'nda saygı seyri düzenledi. Saat 13.00-15.00 arası gerçekleşen saygı seyrine katılmak için Kıyı Emniyet Müdürlüğünün Beylerbeyi'ndeki merkezi önünden hareket eden römork, bot ve zodyaklar, önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ilerledi.

Deniz araçları daha sonra Ortaköy'e geçerek, geçiş gösterisi gerçekleştirdi. Zodyaklar burada geçiş gösterisi yaparken, sirenler eşliğinde, römorkörlerden de su gösterisi yapıldı. Gösteriler drone ile havadan da görüntülendi.

Geçiş seyri ve su gösterisini kıyıdan ilgiyle izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kayıt etti.


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