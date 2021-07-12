Türkiye Son dakika... İstanbul için sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin üzerinde olacak

Son dakika... İstanbul için sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin üzerinde olacak

Türkiye

Son dakika... İstanbul için sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı... Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde hava sıcaklığının artacağını bildirdi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 18:35 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

Hafta sonuna kadar sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hafta sonu ise 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması istendi.

AA

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