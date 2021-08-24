İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir binanın çöktüğü belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi.

İkitelli'de bir iş yerinde meydana gelen çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.