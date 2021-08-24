Türkiye Son dakika: İstanbul İkitelli'de iş yeri çöktü! İtfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika: İstanbul İkitelli'de iş yeri çöktü! İtfaiye ekibi sevk edildi

Türkiye

Son dakika: İstanbul İkitelli'de iş yeri çöktü! İtfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul İkitelli'de son dakika haberine göre iş yerinde çökme meydana geldi. Masko Sanayi Sitesi'nde bulunduğu belirtilen bina için itfaiye ekipleri harekete geçti.

24 Ağustos 2021, Salı 15:39 Son Güncelleme:
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İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir binanın çöktüğü belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi.

İkitelli'de bir iş yerinde meydana gelen çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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