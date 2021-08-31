Türkiye Son dakika: İstanbul merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda kuyumcu gözaltına alındı!

Son dakika: İstanbul merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda kuyumcu gözaltına alındı!

Türkiye

Son dakika: İstanbul merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda kuyumcu gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 6 ilde, Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan Reşat Altını, Hamit Altını ve Ata Lirası olarak adlandırılan altınların basımını yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Çoğu kuyumcu olan 29 şüpheli gözaltına alındı

31 Ağustos 2021, Salı 16:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul merkezli 6 ilde Cumhuriyet döneminden bu yana basımı durdurulan Reşat Altın, Hamit Altın ve Ata Lirası basımı yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 10 bin adet altın ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, basım yetkisi sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bulunan fakat Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan Reşat Altını, Hamit Altını ve Ata Lirası olarak adlandırılan altınlarının basımını yapan şebekeye operasyon düzenlendi.

Bu sabah saat 06.00'da İstanbul merkezli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Kayseri'de 55 farklı adrese yapılan operasyonlarda çoğu kuyumcu olan 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve basım atölyelerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan yaklaşık 10 bin adet Ata Lirası, Reşat ve Hamit altını ele geçirildi. 6 ilde çeşitli atölyelerde basımı yapılan altınların şebeke tarafından kuyumcular aracılığıyla piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, basılan altınların gerçek olup olmadıkları yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.


İlgili Haberler
Son dakika: Taliban Afganistan'da 'kadın sesi'ni yasakladı!


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Rum Yetimhanesi'nin tuşları kırık piyanosu
Oral Çalışlar
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Rauf Tamer
Bizim toprak
Rauf Tamer
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Skandal olay! Masterchef Murat Özdemir polise bir tomar para uzattı…