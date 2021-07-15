Türkiye Son dakika: İstanbul Sarıyer'de feci kaza! Polis aracıyla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika: İstanbul Sarıyer'de feci kaza! Polis aracıyla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Türkiye

Son dakika: İstanbul Sarıyer'de feci kaza! Polis aracıyla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika haberi...Sarıyer, İstanbul TEM Otoyolu Edirne istikameti Harp Akademileri mevkiinde feci bir kaza yaşandı. Polis aracıyla otomobil çarpıştı. 2 polis ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 08:12 Son Güncelleme:
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Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Harp Akademileri Tünel girişinde saat 07.15 sıralarından meydana geldi. 34 SE 6473 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde ilerleyen trafik polisi aracına çarptı. Polis aracında önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile polis aracı ve otomobil savrulup bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2 trafik polisi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapatıldı. Kapalı olan şeritler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi devam ediyor.



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