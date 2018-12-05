Son dakika: İstanbul Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

05 Aralık 2018, Çarşamba 12:00 Son Güncelleme:
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Son dakika: İstanbul Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, sitedeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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