Son dakika: İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, sitedeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE EDİYOR
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.