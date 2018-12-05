Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, sitedeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



