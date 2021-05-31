Türkiye Son dakika: İstanbul'a dolu yağışı için saat verildi

Son dakika: İstanbul'a dolu yağışı için saat verildi

Türkiye

Son dakika: İstanbul'a dolu yağışı için saat verildi

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a dolu yağışı için Meteoroloji tarafından son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul'a dolu saat kaçta yağacak? İstanbul'da dolu yağışı kaç saat sürecek. İşte Meteoroloji'nin İstanbul'da hava durumu ve dolu yağışı için son dakika uyarısı...

31 Mayıs 2021, Pazartesi 14:18 Son Güncelleme:
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İstanbul'a dolu yağışı geliyor. istanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteolorji'nin İstanbul için son dakika dolu yağışı uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul için sarı uyarı yayınlandığı ve uyarının yarın sabah 06.00'dan 13.00'e kadar süreceği belirtildi. Açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.


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