İstanbul'a dolu yağışı geliyor. istanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteolorji'nin İstanbul için son dakika dolu yağışı uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul için sarı uyarı yayınlandığı ve uyarının yarın sabah 06.00'dan 13.00'e kadar süreceği belirtildi. Açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.



