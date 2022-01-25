Türkiye Son dakika... İstanbul'a girişlerde uygulanan kısıtlama kaldırıldı

Son dakika... İstanbul'a girişlerde uygulanan kısıtlama kaldırıldı

Türkiye

Son dakika... İstanbul'a girişlerde uygulanan kısıtlama kaldırıldı

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a girişler için uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

25 Ocak 2022, Salı 16:13 Son Güncelleme:
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Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a girişler için uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu. 




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