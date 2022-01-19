Türkiye Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son dakika haberine göre, İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 00:19 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyordu. İstanbul'un bir çok bölgesinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Önce Anadolu yakasında başlayan kar yağışı 01.00 itibariyle Avrupa yakasında da etkili olmaya başladı.

İstanbul için beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yağan kar yağışı yer yer bastırırken aralıklarla devam etti. Yağan kar yağışı sonrası birçok ilçede yollar beyaza büründü.


İSTANBUL (İHA)

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