Türkiye Son dakika: İstanbul'da binada çökme tehlikesi

Son dakika: İstanbul'da binada çökme tehlikesi

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da binada çökme tehlikesi

Son dakika haberine göre; İstanbul Şişli Esentepe'de çatlama ve eğilme olduğu gerekçesiyle bir bina boşaltılıyor. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

14 Mayıs 2021, Cuma 20:05 Son Güncelleme:
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Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'ndaki 5 katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti. Çökme tehlikesi bulunan 5 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan vatandaşların binadaki eşyalarını almasına sırayla izin verildiği öğrenildi.

DHA / AA

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