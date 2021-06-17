Türkiye Son dakika... İstanbul'da facia! Gemi balıkçı teknesine çarptı...

Son dakika... İstanbul'da facia! Gemi balıkçı teknesine çarptı...

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da facia! Gemi balıkçı teknesine çarptı...

Son dakika haberine göre; Yavuz Sultan Selim köprüsü altında geminin çarptığı balıkçı teknesindeki 1 kişinin öldüğü açıklandı. Yaralı 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi

17 Haziran 2021, Perşembe 17:01 Son Güncelleme:
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Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi’ ifadeleri kullanıldı.


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