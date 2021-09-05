Türkiye Son dakika! İstanbul'da hava durumu için sarı uyarı! Meteoroloji alarm verdi

Son dakika! İstanbul'da hava durumu için sarı uyarı! Meteoroloji alarm verdi

Türkiye

Son dakika! İstanbul'da hava durumu için sarı uyarı! Meteoroloji alarm verdi

İstanbul'da hava durumu için Meteoroloji'den sarı uyarı geldi. Meteoroloji İstanbul'u ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşım ile ilgili tedbirli olma konusunda uyardı.

05 Eylül 2021, Pazar 15:50 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini bildirdi. Meteoroloji ayrıca İstanbul için sarı uyarı verdi ve ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanması durumlarına karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.

İSTANBUL'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, İstanbul'da fırtına bekleniyor. Yarın sabah 06.00 civarında meydana gelmesi beklenen fırtına için sarı alarm veren Meteoroloji, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanması gibi durumlar için uyarıda bulundu.

METEOROLOJİ İLLERİ SAYIP UYARDI

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevrelerinde, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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