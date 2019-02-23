Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle kentin batısındaki ilçelerde etkili olan kar yağışı vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Kar yağışının özellikle Beylikdüzü çevresinde etkili olduğu görüldü.



