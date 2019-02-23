Son dakika! İstanbul'da kar başladı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü.

23 Şubat 2019, Cumartesi 10:10 Son Güncelleme:
A A
Son dakika! İstanbul'da kar başladı

Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle kentin batısındaki ilçelerde etkili olan kar yağışı vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Kar yağışının özellikle Beylikdüzü çevresinde etkili olduğu görüldü.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.