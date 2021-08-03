Türkiye Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar: İki çocuğunu rehin alıp rastgele ateş açtı

Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar: İki çocuğunu rehin alıp rastgele ateş açtı

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar: İki çocuğunu rehin alıp rastgele ateş açtı

İstanbul Fatih'te, alkollü olduğu iddia edilen, bıçakla bir süre rehin aldığı 2 çocuğunu serbest bırakıp, evin penceresinden pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açan Ümit A. özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

03 Ağustos 2021, Salı 00:22 Son Güncelleme:
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Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen Ümit A., 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Ümit A. bir süre sonra çocuklarını serbest bırakıp evin penceresinden pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye aralarında özel harekâtçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat polislerinin yaptığı operasyonla Ümit A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

''4-5 EL ATEŞ ETTİ"

Olayın görgü tanıklarından Doğukan Doğu, "Bakkalın üst katından sıkmaya başladı. 4-5 el ateş etti. Olaydan 1 buçuk saat sonra güvenlik sağlandı. Özel kuvvetler gelip müdahale etti ve gözaltına aldı. Şahsı tanımıyorum. Yaralı da görmedim" dedi.

 CEP TELEFONUNA YANSIDI

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde özel harekat polislerinin operasyon yaptıkları görülürken, diğer polis ekipleri de çevredeki vatandaşları camlardan uzak durmaları konusunda megafonla anons ederek uyardı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL (DHA)

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