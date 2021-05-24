Türkiye Son dakika: İstanbul'da kripto para satan 115 Çinli gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul'da kripto para satan 115 Çinli gözaltına alındı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da kripto para satan 115 Çinli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, İstanbul'da 115 Çinlinin sanal bahis dolandırıcılığı yaptığı ve kripto para sattığı ortaya çıktı. 115 Çinli gözaltına alınırken 53 milyon lira para ele geçirildi.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 15:47 Son Güncelleme:
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İstanbul'da sahte online oyun sitesi kurup, sanal bahis dolandırıcılığı yapan ve kripto para satan 115 Çinli, Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Ele geçirilen paranın miktarı ise 53 milyon lira olarak açıklandı. İşte haberin ayrıntıları...

İstanbul'da sahte online oyun sitesi kurup sanal bahis dolandırıcılığı yapan 115 Çinli, Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 3 ay süren takip sonrası 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; 53 milyon lira para ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Çin'den getirdikleri kişileri kullanarak yasadışı sanal bahis sitesi kurarak milyonlarca TL vurgun yapan 24 kişi gözaltına alındı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; pasaportlarına el konulup zorla çalıştırıldığı öğrenilen 91 kişi kurtarıldı. Şüpheliler Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı.

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