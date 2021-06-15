Türkiye Son dakika... İstanbul'da müsilaj kabusu tekrar etkili olmaya başladı

Son dakika... İstanbul'da müsilaj kabusu tekrar etkili olmaya başladı

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da müsilaj kabusu tekrar etkili olmaya başladı

Marmara Denizi'nin kaplayan ve temizlenmesi için seferberlik başlatılan müsilaj (deniz salyası) Caddebostan Sahili'nde yağış ve rüzgarın etkisi ile yeniden etkili oldu.

15 Haziran 2021, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği Caddebostan Sahili'nde, bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu. Geniş bir alana yayılan müsilaj havadan da görüntülendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sahilde biriken müsilajları bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına doldurdu.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Öte yandan bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait teknelerin de dip temizleme çalışmaları sürüyor.

AA

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