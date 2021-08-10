Sarıyer, Maden Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.50'de Sarıyer ilçemizde Maden Mahallesi Çırçır Özel Ormanı ile Devlet Ormanı arasında bir yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 m2 civarında alanın yandığı tespit edilmiştir. Söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

DHA