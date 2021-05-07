Türkiye Son dakika... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

Son dakika... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu, 8 şüpheli gözaltına alındı.

07 Mayıs 2021, Cuma 09:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütünün ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin, tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyon sonucu adreslerde yakalana 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Eller yukarı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Bu başarı bize çok iyi geldi
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkler uluslararası seyahatlerde aşı pasaportunu destekliyor