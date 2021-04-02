Türkiye Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor! Sokağa çıkma yasağı başlayacak

Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor! Sokağa çıkma yasağı başlayacak

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor! Sokağa çıkma yasağı başlayacak

İstanbul'da koronavirüse karşı uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu iş çıkışı saati gelmeden başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat 21.00'den itiberen başlayacak. İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

02 Nisan 2021, Cuma 16:36 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.


İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar alınmıştı. Geride kalan dört haftalık normalleşme döneminde vakaların artması nedeniyle koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar arttırıldı. Türkiye risk haritasında "Çok yüksek riskli" görünen İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KISITLAMA VAR

Alınan yeni kararlar sonrasında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerini kapsayarak pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kadıköy D-100 karayolu her iki yönde de araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; saat 15.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.


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