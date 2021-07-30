Türkiye Son dakika: İstanbul'da yangın! Askeri kışladaki ağaçlık alandan alevler yükseldi

Son dakika: İstanbul'da yangın! Askeri kışladaki ağaçlık alandan alevler yükseldi

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da yangın! Askeri kışladaki ağaçlık alandan alevler yükseldi

Son dakika haberi...İstanbul Esenler'de yangın çıktı. Askeri kışladaki ağaçlık alandaki çıkan yangını söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri ve askerler destek verdi.

30 Temmuz 2021, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Askerlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

66. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Baştabya Kışlası'nda, saat 11.00 sıralarında ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sultangazi ve Esenler itfaiyesinden çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye yerlerinin söndürme çalışmalarına askerler de destek verdi. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında ağaçlık alanın zarar gördüğü belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alevleri fark ederek itfaiyeye haber veren Suat Tabakçı, "Seyir halindeyken alevleri gördüm. İtfaiyeyi arayarak buraya yönlendirdim. Büyük alevler vardı. Askerler oradaydı" dedi.



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