Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daki karla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"MARMARAY ÜCRETSİZ OLARAK DEVAM EDECEK"

Dün saat 15 itibariyle Avrupa yakasının batısı özellikle kar ve tipiye maruz kaldı. Maalesef ulaşımda aksamalar yaşadık. Saat 16 itibariyle tipi devam etti. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işletmelerimiz devam ederken İstanbul'da da çok özverili bir Çalışma yapıldı.

Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa trafik işliyor. Mahmutbey Hadımköy arasında terk edilmiş araçların kaldırılması gerekiyor.

Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray yarın da ücretsiz olarak devam edecek. Bu sürecin de üstesinden geleceğiz.









Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

Dün itibari ile saat 15.00 itibari ile İstanbul yoğun ve şiddetli bir kar başladı. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda çok çetin bir mücadele başladı.

İstanbul'da kar yoğun bir şekilde bastırınca bütün odağımızı İstanbul'a çevirdik. Hem çalışanların saatleri konusunda ardından da hem toplu AVM'lerin kapanması hem gecenin bir saatine kadar Marmaray'ın özellikle açık bulunması hususunda, kaymakamlarımız belediye başkanlarımız emniyet müdürlerimiz AFAD Kızılay topyekün bir mücadele gerçekleşti.

İlk Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne geldik ardından da bir görev paylaşımı yaptık, ayrı ayrı bölgelere çıkarak sabaha kadar bu hem kalan araçları hem o saate kadar orada bulunan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarının karşılanması için bütün iradeyi ortaya koyduk.

"KAR PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK"

İstanbul'un her noktasında hem kaymakamlarımız hem belediye başkanlarımız topyekün bir çalışma ortaya koydular. Vatandaşlarımız zorluk çekti mi? Elbette ki büyük bir zorluk çektiğini söylemeliyim, geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletmek istiyoruz.

Kar perşembe gününe kadar sürecek, dikkatli olunmalı. Elbette ulaşamadıklarımız da vardır onlar da bizi affetsinler, sorumluluğumuz bütün İstanbul'a karşı.

"ÖZEL ARAÇLARIYLA ÇIKMASINLAR"

Vatandaşlarımızdan ricamız şu; lütfen özel araçlarıyla yola çıkmasınlar.

Uzun zamandır böyle bir soğuk ve kar yağışı ile karşı karşıya kalmamıştık, devlet olarak biz elimizden gelen gayreti gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızdan da mümkün olduğunca bu kar yağışı geçene kadar da temkinli ve tedbirli olmalarını istiyoruz.



