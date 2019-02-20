Şehir Hatları'ndan sefer iptali açıklaması
İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arasındaki arabalı vapur seferleri yapılamıyor. İDO da bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı hariç tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi
İstanbul'daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.
Şehir hatlarından yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan seferler şöyle:
-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri
-Beykoz kalkışlı seferler
-Beşiktaş-Adalar seferleri
İDO'DA SEFER İPTALLERİ
Yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
Yalova-Pendik / 08:00 - 08:45
Pendik-Yalova / 08:00 - 08:45
ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" dedi.