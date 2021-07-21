İzmir Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine uzak bir noktada olan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.



