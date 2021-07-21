Türkiye Son dakika: İzmir Güzelbahçe'de yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika: İzmir Güzelbahçe'de yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Türkiye

Son dakika: İzmir Güzelbahçe'de yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Güzelbahçe yangın çıktı. İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 14:46 Son Güncelleme:
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İzmir Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine uzak bir noktada olan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.


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