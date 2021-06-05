Türkiye Son dakika... İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor...

Son dakika... İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor...

Türkiye

Son dakika... İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor...

İzmir'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

05 Haziran 2021, Cumartesi 16:06 Son Güncelleme:
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Kiraz'ın kırsal Omurcali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 2 helikopterle havadan, 6 arazöz ve orman işçileri ile de karadan müdahale başlattı. 

Ahmet ONUK/İZMİR, (DHA)

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