Son dakika... İzmir'de orman yangını! Müdahale ediliyor...
İzmir'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
05 Haziran 2021, Cumartesi 16:06 Son Güncelleme:
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Kiraz'ın kırsal Omurcali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 2 helikopterle havadan, 6 arazöz ve orman işçileri ile de karadan müdahale başlattı.
Ahmet ONUK/İZMİR, (DHA)
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