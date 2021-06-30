Son dakika: Jandarma baskın yaptı! Bakın kabinin arkasından ne çıktı!
Son dakika haberi...Jandarma ekipleri Yalova'nın Çınarcık ilçesinde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ö.A'nın evindeki kabinin arkasında uyuşturucu imal ederek piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Evde 376 gram esrar ve çok sayıda saksı ele geçirildi.
30 Haziran 2021, Çarşamba 09:41 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu imal ederek piyasaya sürdüğü öğrenilen Ö.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 376 gram esrar ile uyuşturucu madde üretimi için hazırlanan bir kabin ve çok sayıda saksı ele geçirildi.
Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye Beldesi'nde Ö.A.'nın evinde uyuşturucu imal ederek piyasaya sürdüğü yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Ö.A.'nın evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 376 gram kubar esrar ele geçirilirken, Ö.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise şüphelinin uyuşturucu imalatı için üretim kabini yaptığı ve çok sayıda saksı bulundurduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.