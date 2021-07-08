Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'da tekrar artışa geçen koronavirüs vakalarını azaltmak için flaş bir adım atıldı. Ülkenin başkenti Tokyo, Olimpiyatlar boyunca virüs acil durumu altında olacak. Açıklama Japonya Başbakanı Suga'dan geldi. Suga Tokyo için alınan OHAL kararının 22 Ağustos'a kadar süreceğinin altını çizdi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Son 24 saatte 2 bin 193 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 13 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

800 binin üzerinde kişiye bulaşan Koronavirüs nedeniyle Japonya'daki toplam can kaybı ise 14 bin 897 oldu.



