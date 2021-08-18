Dünya Son dakika: Kabil Havaalanı'nda izdiham! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Kabil Havaalanı'nda izdiham! Çok sayıda yaralı var

Dünya

Son dakika: Kabil Havaalanı'nda izdiham! Çok sayıda yaralı var

Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda izdiham çıktı. NATO açıklama yaptı. İzdihamda en az 17 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 14:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre NATO tarafından yapılan açıklamada Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda en az 17 kişinin yaralandığını duyuruldu.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre NATO tarafından yapılan açıklamada Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda en az 17 kişinin yaralandığını duyuruldu.

Yapılan açıklamada aynı zamanda ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlara pasaport ve vizeleri olmadığı sürece havaalanı çevresinde toplanmamaları konusunda çağrı yapıldığı bildirildi.

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban yetkilileri Afgan vatandaşlara korkmalarına gerek olmadığını, kendilerine eziyet edilmeyeceğini ve ülkeden kaçmaya çalışmalarının gerekli olmadığını duyurmuştu.

AFGANİSTANLILARIN HAVALİMANI ÇEVRESİNDEKİ GERGİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan Kabil'den kaçmak isteyen Afganistanlıların havalimanı çevresindeki gergin bekleyişi sürüyor

Kabil Havalimanı'na girmek isteyen Afganistan vatandaşlarını engellemek amacıyla havalimanının güvenliğini sağlayan askerler zaman zaman havaya ateş açıyor.

Havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi. Fenalaşan bazı kadınlara güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
ABD neden kaybetti?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD askerlerine böyle yalvardılar! Afganistan'da şok bir görüntü daha...