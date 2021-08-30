Son dakika: Kabil Havalimanı'ndaki son durumla ilgili Bakan Akar'dan açıklama
Kabil Havalimanı'ndaki son durumla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız' dedi.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 13:45 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine, "Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız' ifadelerine yer verdi.
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