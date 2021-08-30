Siyaset Son dakika: Kabil Havalimanı'ndaki son durumla ilgili Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika: Kabil Havalimanı'ndaki son durumla ilgili Bakan Akar'dan açıklama

Siyaset

Son dakika: Kabil Havalimanı'ndaki son durumla ilgili Bakan Akar'dan açıklama

Kabil Havalimanı'ndaki son durumla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız' dedi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 13:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine, "Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız' ifadelerine yer verdi.


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Fikri takip
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Fiyatıyla iddialı döndü
Hakan Çelik
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
İslamcılık ve Taliban…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul etti