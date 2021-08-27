Dünya Son dakika: Kabil'de havalimanındaki patlamada ölü sayısı yükseldi

Son dakika: Kabil'de havalimanındaki patlamada ölü sayısı yükseldi

Dünya

Son dakika: Kabil'de havalimanındaki patlamada ölü sayısı yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında yaşanan bombalı saldırıda ölü sayısı 90'a yükseldi. İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin öldüğünü söyleyerek 'Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik.' dedi.

27 Ağustos 2021, Cuma 09:18 Son Güncelleme:
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı. BBC'nin haberine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı. 

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi.  Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi. 

Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.  Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti. 

Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.  ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. 

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