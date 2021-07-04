Son dakika! Kabus geri döndü! Tekirdağ'da ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Son dakika haberine göre, Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenerek 1 kişi daha hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a çıktı. 10 kişi ise hastanede tedavi görüyor.
04 Temmuz 2021, Pazar 14:19 Son Güncelleme:
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İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuranlardan Levent E, yaşamını yitirdi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. 10 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
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