Kahramanmaraş Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

UÇAKTA 8 KİŞİ BULUNUYORDU

Rusya Savunma Bakanlığı, "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi." açıklamasını yaptı.

Uçakta 5 Rus, 3 Türk mürettebat bulunuyordu.

ADANA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Düşen uçak Temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görev almıştı.



